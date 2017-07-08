Osmaniye'de ayçiçeği hasadı başladı

Kadirli İlçesine bağlı Yalnızdut Köyü'nde ilk hasat yapılırken, çiftçi Hakkı Gök tarafından 180 dekar sulu alandan ekimi yapılan ayçiçeğinden, dekarbaşına 450 kilo verim elde edildiği kaydedildi. İlkbaharın yağışlı geçmesi nedeniyle 2017 yılı verimlerinin yüksek olmasının beklendiğini kaydeden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde her geçen yıl üretimi artan ayçiçeği bu yıl 55 bin dekar olarak tahmin edilmektedir. Bunun 20 bin dekarı Kadirli ilçemizde bulunmaktadır. Sulanamayan engebeli araziler için buğdayla münavebeye giren en önemli ürünlerden biri olan ayçiçeğinin ilimizde genel olarak yağlık çeşidi ekilmektedir." dedi. Geçen yıl 50 bin dekar alana ekim yapıldığını hatırlatan Sağlam, Türkiye'de ayçiçeğinin yüzde 75'e yakınının Trakya'da üretilmekte olduğunu ve bunun yanında İç Anadolu bölgesinde yüzde 17-18 üretim olduğunu belirtti. Sağlam, "Biz bu bölgelerde, sulanamayan tarım arazilerinde buğdaya alternatif olarak, hem Türkiye'deki ham yağ açığının kapatılması hem de buğdayın her yıl ekilmesini önlemek adına buğdaya alternatif olarak yağlık ayçiçeğini benimsiyoruz." diye konuştu.