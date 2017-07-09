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09 Temmuz 2017- Osmaniye

Benzin yüklü tanker yangını otoyolu 3 saat ulaşıma kapattı

Osmaniye'de, benzin yüklü tanker yangını nedeni ile otoyoldaki ulaşım yaklaşıl 3 saat kapandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, uzun kuyruk oluşturan araçlar ise ters şeritten geri gönderilerek D-400'e yönlendirildi. Kaza saat 21.00 sıralarında Osmaniye Gaziantep Otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkisinde meydana geldi. İzzet Bozteke idaresindeki 63 FC 6301 plakalı 25 ton benzin yakıtı yüklü tanker, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Osmaniye Toprakkale ve Düziçi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle, yangına müdahale edildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tanker söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapatılan otoyol tekrar trafiğe açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan benzin sızıntısı nedeni ile itfaiye ekipleri olay yerinde önlem amaçlı belirtildiği öğrenildi. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA

09 Temmuz 2017 - Osmaniye 667 Okunma

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