Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Hatay'da şehit olan polis memuru Hayrettin Mennan'ın haberi Osmaniye'de büyük üzüntü yarattı.
Ayrıntıları izliyoruz.
Hatay'ın Serinyol İlçesi'nde meydana gelen saldırıda Osmaniyeli polis memuru Hayrettin Mennan, 250. şehidimiz olarak kayıtlardaki yerini aldı.
Hatay'da şehit olan polis memuru Hayrettin Mennan'ın haberi Osmaniye'de büyük üzüntü yarattı.
Ayrıntıları izliyoruz.
10 Temmuz 2017 - Osmaniye 3806 Okunma
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Yorumlar(1)
Ersan Atilla - Allah ailesine sabır versin
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