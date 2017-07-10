Osmaniyespor FK, kaleci, stoper ve sol bek transfer etti

2017-2018 sezonu için yeni bir kadro oluşturma çalışmalarının tam gaz devam ettiğini belirten Osmaniyespor FK Basın Sözcüsü Kazım Güntürkün, yeni transferlerin takımın gücüne güç kattığını söyledi.

Türkiye’nin önemli kulüplerinde forma giymiş başarılı oyuncuları kadrolarına kattıklarını ifade eden Osmaniyespor FK Başkan Yardımcısı Erhan Ektiren, yeni transferlerin kulübe ve Osmaniye’ye hayırlı olmasını diledi.

Osmaniyespor FK Futbol Şube Sorumlusu Bülent Çenet ise sarı yeşilli takıma gönül veren taraftarların gururla izleyecekleri sporcuları transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Hüseyin Rüzgar

Zeytinburnu altyapısında yetişti ve Fenerbahçe’de profesyonelliğe geçiş yaptı. Sırasıyla Çankırıspor, Batman Petrolspor, Tuzlaspor ve son olarak da Maltepespor forması giydi.

Fuat Onur

30 yaşındaki sporcu, Mezitlispor’da profesyonelliğe geçiş yaptı. Mersin İdmanyurdu, Göztepe, İstanbul Güngörenspor, Konya Anadolu Selçukluspor, Tokatspor, Hatayspor ve Dersimspor da oynadı.

Burak Mazak

Profesyonel futbol hayatına Beşiktaş’ta başladı. Adana Demirspor ve Kozan Belediyespor formaları giydi. 23 yaşındaki genç kaleci şimdi de Osmaniyespor FK’nın başarısı için ter dökecek.