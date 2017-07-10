Alçak saldırıda şehit olan polis memuru Hayrettin Mennan'ın Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinden olduğu kesinlik kazanırken, diğer şehit Bayram Bozdoğan'ın doğum yerinin Kahramanmaraş'ın Andırın olduğu, ancak Osmaniye'n,n Sumbas İlçesinde ailesinin ilamet ettiği ifade ediliyor.
10 Temmuz 2017- Osmaniye
Hasanbeyli ve Andırın'a şehit ateşi düştü
Hatay'ın Serinyol İlçesindeki saldırı da şehit olan her iki polis memurunun da Osmaniyeli olduğu bize gelen bilgiler arasında.
10 Temmuz 2017 - Osmaniye 1118 Okunma
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