Hatay'da, kentin girişinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan polislerimiz 42 yaşındaki Bayram Bozdoğan ile 44 yaşındaki Hayrettin Mennan bugün Osmaniye'de son yolculuklarına uğurlanacak. Şehit Polis Memuru Bayram Bozdoğan 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü (Bugün) Asri Mezarlık Kompleks Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Asri Mezarlık Şehitliğinde, Şehit Polis Memuru Hayrettin Mennan ise aynı gün ikindi namazına müteakip Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü Camiinde ki cenaze namazı ardından Kalecik Köyü Mezarlığı Şehitliğine defin edinecek.
10 Temmuz 2017- Osmaniye
Canlarımız Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ı bugün uğurluyoruz
Hatay'ın Serinyol İlçesinde uğradıkları alçak saldırıda şehit olan hemşehrimiz polis memurları, Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ı canlarımızı bugün uğurluyoruz. Ayrıca bu Mennan ve Bozdoğan 250 ve 251 şehidimiz olarak kayıtlara girdi.
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10 Temmuz 2017 - Osmaniye 349 Okunma
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