10 Temmuz 2017- Osmaniye

Canlarımız Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ı bugün uğurluyoruz

Hatay'ın Serinyol İlçesinde uğradıkları alçak saldırıda şehit olan hemşehrimiz polis memurları, Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ı canlarımızı bugün uğurluyoruz. Ayrıca bu Mennan ve Bozdoğan 250 ve 251 şehidimiz olarak kayıtlara girdi.