Şehit polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ı canlarımızı bugün uğurluyacağız.
10 Temmuz 2017- Osmaniye
Şehitlerimiz Hatay'da düzenlenen törenle Osmaniye'ye uğurlandı
Hatay'ın Serinyol İlçesi'nde uğradıkları saldırı sonucu şehit olan Osmaniyeli polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan, Hayat'da düzenlenen törenden sonra Osmaniye'ye uğurlandı.
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10 Temmuz 2017 - Osmaniye 399 Okunma
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