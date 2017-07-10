Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
10 Temmuz 2017- Osmaniye

Garnizon komutanlığına taciz roketi atıldı

Osmaniye merkez Gebeli Mahallesi'ne Amanos Dağı'ndan teröristlerce 5havan mermisi atıldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Saat 12.00 sıralarında Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nın da bulunduğu merkez Gebeli Mahallesi'nde patlama sesi geldi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye 5 havan mermisi atıldığı belirlendi. Amanos Dağı eteğindeki Çardak Köyü'nün üst kısmından terör örgütü PKK'lılar tarafından atıldığı değerlendiren havan mermileri Garnizon Komutanlığı'na yakın bir bölgeyedüştü. Özel harekat ekipleri bölgede operasyona başladı.

GARNİZON KOMUTANLIĞI'NA DA 3 HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Osmaniye'de PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili operasyonlar devem ederken, Garnizon Komutanlığı'na da 3 havan mermisi düştüğü belirlendi. Amanos Dağı'ndaki 2 PKK'lı tarafından yapılan saldırının ardından yapılan incelemede, komutanlık binasının yakınındaki sokakta 2, komutanlık içindeki eğitim alanına da 3 havan mermisi isabet ettiği bildirildi.

Eğitim alanı ve sokakta kimsenin olmaması nedeniyle saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Drone ile havadan saptanan 2 PKK'lı teröristin yakalanması için bölgeye Özel Harekat Timleri sevk edildi.

10 Temmuz 2017 - Osmaniye 1663 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR