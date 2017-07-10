Şehit polis Bayram Bozdoğan, son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı

Hatay'da, kentin girişinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan 42 yaşındaki polis memuru Bayram Bozdoğan'ın cenazesi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından törenle toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit polis Bozdoğan'ın cenazesi, Hatay'daki törenin ardından, helallik alınmak üzere ilk olarak Osmaniye Merkez Yenimahalle'deki baba evine götürüldü. 21 yıllık polis memuru Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit polis Bayram Bozdoğan'ın cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Kompleks Camiine getirildi. Burada şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin Babası İbrahim Bozdoğan, annesi Döne Bozdoğan, eşi ev hanımı Hilal Bozdoğan, çocukları 14 yaşındaki İlayda Nur, 13 yaşındaki Burak Sait gözyaşı dökerken, 6 yaşındaki Funda Beray'da da yakınlarıyla beraber cenaze törenine katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Bayram Bozdoğan gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda polis ve askeri erkan ile binlerce kişi katıldı.

Diğer yandan şehit polis memuru 44 yaşındaki Hayrettin Mennan ise ikindi namazına müteakip Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü Camiinde ki cenaze namazı ardından Kalecik Köyü Mezarlığı Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE