Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
10 Temmuz 2017- Osmaniye

“15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” Programları belli oldu

15 Temmuz hain darbe planın yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de yapılacak etkinlikler belli oldu.

11 TEMMUZ SALI

Saat 11:00 da tüm şehit kabirlerinin şehit yakınları ile birlikte ziyaret edilerek kabirlere gül ve karanfil bırakılması

Saat 12:00 il Müftülüğü tarafından öğle namazı öncesi merkezi sistem üzerinden tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulması ve namaz sonrası bazı ikramlar verilmesi.

13 TEMMUZ PERŞEMBE

Saat 10:30’da Park 328 Alış Veriş Merkezinde “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye’nin Demokrasi Zaferi” Fotoğraf Sergisi

14 TEMMUZ CUMA

İl Müftülüğü tarafından Cuma namazı öncesi Zorkun Yaylası merkez camiinde okunan Hatmi Şeriflerin duasının yapılması ve Mevlit-i Şerif okunması

Saat 14:00 da 15 Temmuz şehit yakınları ile terör şehidi yakınlarına Gala Tesislerinde yemek ikramı yapılması.

Saat 16:00 da “15 Temmuz Şehitler Ormanı” 249 Şehit için 249 Fidan dikimi (Karaçay Çevreyolu)

15 TEMMUZ CUMARTESİ

Saat 10:00’da Okunan hatimlerin Şehitlerin kabri başında duası ve Şehitlerimiz Özel Harekât Polisi Mehmet KARACATİLKİ, Polis Memuru Bayram BOZDOĞAN ve Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur EZİM’in ailelerinin ziyaret edilmesi

Saat 17:00’da Türk bayraklarıyla Türkiye Koreografisi ( 249 Şehidi temsilen 249 kişiden oluşan)

Saat 20.00’da Eski Valilik önünden Cumhuriyet Meydanına Sayın Valimiz öncülüğünde halkla beraber “Milli Birlik Yürüyüşü”

Saat 21:00 Cumhuriyet Meydanı “Demokrasi Nöbeti”

10 Temmuz 2017 - Osmaniye 437 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR