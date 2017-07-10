“15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” Programları belli oldu

11 TEMMUZ SALI

Saat 11:00 da tüm şehit kabirlerinin şehit yakınları ile birlikte ziyaret edilerek kabirlere gül ve karanfil bırakılması

Saat 12:00 il Müftülüğü tarafından öğle namazı öncesi merkezi sistem üzerinden tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulması ve namaz sonrası bazı ikramlar verilmesi.

13 TEMMUZ PERŞEMBE

Saat 10:30’da Park 328 Alış Veriş Merkezinde “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye’nin Demokrasi Zaferi” Fotoğraf Sergisi

14 TEMMUZ CUMA

İl Müftülüğü tarafından Cuma namazı öncesi Zorkun Yaylası merkez camiinde okunan Hatmi Şeriflerin duasının yapılması ve Mevlit-i Şerif okunması

Saat 14:00 da 15 Temmuz şehit yakınları ile terör şehidi yakınlarına Gala Tesislerinde yemek ikramı yapılması.

Saat 16:00 da “15 Temmuz Şehitler Ormanı” 249 Şehit için 249 Fidan dikimi (Karaçay Çevreyolu)

15 TEMMUZ CUMARTESİ

Saat 10:00’da Okunan hatimlerin Şehitlerin kabri başında duası ve Şehitlerimiz Özel Harekât Polisi Mehmet KARACATİLKİ, Polis Memuru Bayram BOZDOĞAN ve Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur EZİM’in ailelerinin ziyaret edilmesi

Saat 17:00’da Türk bayraklarıyla Türkiye Koreografisi ( 249 Şehidi temsilen 249 kişiden oluşan)

Saat 20.00’da Eski Valilik önünden Cumhuriyet Meydanına Sayın Valimiz öncülüğünde halkla beraber “Milli Birlik Yürüyüşü”

Saat 21:00 Cumhuriyet Meydanı “Demokrasi Nöbeti”