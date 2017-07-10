Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

Hatayda, kentin girişinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan 44 yaşındaki polis memuru Hayrettin Mennan'ın cenazesi Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde törenle toprağa verildi.

19 yıllı polis memuru olduğu öğrenilen evli ve bir çocuk babası Şehit Polis Mennan'ın cenazesi baba evinin bulunduğu ilçeye bağlı Kalecik Köyüne getirildi. 5'i kız 8 kardeş olduğu öğrenilen, anne ve babası vefat eden Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından tören için Kalecik Köyü İlköğretim okulu bahçesine getirildi. Buraya şehidin eşi Selver Mennan sedye ile getirilirken, Şehidin 13 yaşındaki oğlu Turan Mennan ise gözyaşları içersinde babasının tabutuna bakarak "Baba ne olur gitme." Dedi. Şehidin kardeşi Hayati Mennan ise ağabeyinin tabutu başında gözyaşı döküp, "Bundan sonra onu soranlara Şehit diyeceğim ve Allah inşallah onun görevini bana nasip etsin. Emniyet müdürü gelecek bana söz verecekler, gardaşımın görevini bana verecekler. Onun bayrağını teslim alacağım ondan sonra defnettiririm." Dedi. Şehit kardeşi Hayati Mennan, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile görüştükten sonra cenaze namazına geçildi. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun ikindin namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Hayrettin Mennan, köy mezarlığı şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda polis ve askeri erkan ile binlerce kişi katıldı.

Haber; İbrahim EMÜL/OSMANİYE