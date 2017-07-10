Sülemiştehasinde düzenleme çalışmaları sürüyor

Sülemişte başlatılan yenileme ve peyzaj çalışmaları ile ilgili olarak Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, çalışmalar tamamlandığında Sülemiş yeniden Çukurova’nın incisi olacak dedi.

Peyzaj çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Tarhan şunları kaydetti;

“ Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Sülemiş Turistik Tesislerinde yenileme ve Peyzaj çalışmalarına başladı. Hızlı bir şekilde devam eden çalışmalar sonunda Sülemiş Aile Çay Bahçemiz modern bir görünüme kavuşacak ve eski günlerine yeniden dönecektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Sülemiş Yeniden Çukurova’nın incisi olacak. Vatandaşlarımızın Sülemiş’te daha fazla zaman geçirmelerini doğayla buluşmalarını sağlamak adına başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak”

Havuz ve Kamelya çalışmaları aralıksız süren Sülemiş’teki çalışmalar, bazı vatandaşlardan tam not aldı.