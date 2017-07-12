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12 Temmuz 2017- Osmaniye

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

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OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde, jandarma tarafından 82 yaşındaki İ.O. ve . 51 yaşındaki İ.K.'ya ait mısır tarlasına düzenlenin operasyonlarda 14 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan tarla sahibi iki şüphelinin, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınar Köyü'nde İ.O. ve .İ.K.'ta ait mısır tarlaların da kenevir ekili oluğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, İ.O'ya ait tarlada yaklaşık bir metre boylarında 10 kök, İ.K.'ya ait tarlada ise yaklaşık iki metre boylarda 4 olmak üzere toplam 14 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan tarla sahipleri, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12 Temmuz 2017 - Osmaniye 765 Okunma

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