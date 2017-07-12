'Kent Muhabirliği' eğitimleri başladı

OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti (OGC) tarafından hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından kabul edilen 'Kent Muhabirliği Eğitim Projesi'ne başlandı. OGC Toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk günkü eğitimde, Anadolu Ajansı'ndan emekli Gazeteci Ramazan Şanıvar, Köşe Yazarlığı konusunda anlatımda bulundu. OGC Başkanı İsrafil Avcı, DOĞAKA ile imzalanan protokol kapsamında Kent Muhabirliği eğitimlerine başlanıldığını belirterek, "İlk günkü eğitimi de değerli büyüğüm ve Anadolu Ajansı'ndan meslektaşım olan Ramazan Şanıvar vermektedir. Anadolu Ajansı adeta bir okuldur. Dolayısıyla Ramazan ağabeyimin de sizlere önemli katkıları olacaktır. Eğitime katılanlara başarılar diliyorum." dedi. Başkan Avcı, projeye katkılarından dolayı DOĞAKA Genel sekreteri Onur Yıldız, DOĞAKA Osmaniye Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, TGF Sekreteri Ahmet Kanbur ve OGC yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Emekli Gazeteci Ramazan Şanıvar da kursa katılanlara hitaben şunları söyledi: "Sizlerle kısa bir konuşma yaptım. Ben Adana’da yaşıyorum. Üniversite mezunuyum ancak basın yayın mezunu değilim. Gazetecilik genelde usta-çırak yöntemiyle öğrenilen bir meslektir. Ancak üzülerek söyleyeyim, artık usta çok kalmadı. Peki mesleği kimden öğreneceğiz? Arkadaşlar çok acı bir tablo var önümüzde. Bugün burada Köşe Yazarlığı konusunda sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım."Eğitimlerin ikinci gününde VİP Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Azar tarafından Grafik ve Mizanpaj konularında eğitim verilecek. 3. ve 4. Günlerde ise Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan tarafından ortak eğitim verilecek. Eğitimler 4 gün sürecek ve eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)