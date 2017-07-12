Tümgeneral İlbaş'tan Vali Coşkun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

ADANA Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Tümgeneral İlbaş'ın ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz'de bulundu. Tümgeneral İlbaş makam ziyareti öncesinde Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Tümgeneral İlbaş, Vali Coşkun'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise nazik ziyareti nedeniyle Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'a teşekkür etti.