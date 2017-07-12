15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

OSMANİYE'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri, şehit kabirlerine ziyaretlerle başladı. Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinden Şehit Mehmet Karacatilki'nin ailesi, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti.Okunan duaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Coşkun, kabir ziyaretleri esnasına şehit aileleri ile yakından ilgilendi. Şehit ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Vali Ömer Faruk Coşkun, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Onlara her zaman kapımız ve gönlümüz açıktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Devlet olarak, millet olarak şehitlerimize her zaman minnettarız." diye konuştu.ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT OKUTULDUŞehitlik ziyaretinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları Enver-ül Hamit Camii’nde 15 Temmuz Şehitleri için okunan Mevlid-i Şerife katıldılar. Mevlit merkezi sistem üzerinden tüm camilerde okundu. Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitlerimiz için dua okudu. Mevlit sonrasında cami önündeki vatandaşlara irmik tatlısı, lokum, bisküvi ve limonata ikarmı yapıldı.İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)