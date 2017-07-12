Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
12 Temmuz 2017- Osmaniye

15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

OSMANİYE'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri, şehit kabirlerine ziyaretlerle başladı. Programa, Vali Ömer Far...

DİĞER FOTOĞRAFLAR

OSMANİYE'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri, şehit kabirlerine ziyaretlerle başladı. Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinden Şehit Mehmet Karacatilki'nin ailesi, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın devamında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti.Okunan duaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Vali Coşkun, kabir ziyaretleri esnasına şehit aileleri ile yakından ilgilendi. Şehit ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Vali Ömer Faruk Coşkun, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Onlara her zaman kapımız ve gönlümüz açıktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Devlet olarak, millet olarak şehitlerimize her zaman minnettarız." diye konuştu.ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT OKUTULDUŞehitlik ziyaretinin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları Enver-ül Hamit Camii’nde 15 Temmuz Şehitleri için okunan Mevlid-i Şerife katıldılar. Mevlit merkezi sistem üzerinden tüm camilerde okundu. Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitlerimiz için dua okudu. Mevlit sonrasında cami önündeki vatandaşlara irmik tatlısı, lokum, bisküvi ve limonata ikarmı yapıldı.İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

12 Temmuz 2017 - Osmaniye 135 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR