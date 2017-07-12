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12 Temmuz 2017- Osmaniye

Narenciye üreticilerine sinek tuzakları dağıtıldı

Narenciye üreticilerine sinek tuzakları dağıtıldı

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OSMANİYE'de narenciye bahçelerine zarar veren 'Akdeniz meyve sineği' ile mücadele çalışması kapsamında üreticilere sinek tuzakları dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İL Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız ve üreticiler katıldı. Müdür Sağlam konuşmasında, ekonomik değeri yüksek olan turunçgil yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelen Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı Bakanlığın geniş çaplı bir mücadele programı yürüttüğünü belirtti. Bu çerçevede dağıtımı yapılan tuzakların önemine değinen Sağlam, vatandaşlara teknik talimatlara uymalarının önemli olduğunu ve gerektiğinde konusunda uzman personelin her türlü teknik desteği sağlayacağını dile getirdi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ise il ekonomisi için önemli olan bu ürünlerin korunması için desteklediklerini belirtti.Üreticilere bol bereketli kazançlar dileyen Müdür Sağlam tuzakların üreticilere dağıtımını başlattı. Bakanlığın Akdeniz Meyve Sineği İle Mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlam, "Akdeniz meyve sineği turunçgil yetiştiriciliğinin en önemli zararlılarından birisidir. Bu zararlı karantinaya tabii olup ihracatta toleransı sıfırdır. 70 den fazla ülkede 300’e yakın konukçu bitkiye zarar verir. Şeftali, nektarin, kayısı, nar,incir,Trabzon hurması, armut,ayva,muz, elma, turunçgiller, frenk inciri ve benzeri konukçuları arasındadır." dedi. İç tüketim ve ihracat için ihtiyaç duyulan Akdeniz Meyve Sineği ile bulaşık olmayan sağlıklı, kalıntısız, güvenilir meyve üretimi ile çevre ve insan sağlığının korunması da amaçlandığını kaydeden Sağlam şunları kaydetti: "Proje Adana ili Ceyhan ve Yumurtalık ilçesi Osmaniye ile Merkez ve Toprakkale İlçesi, Hatay İli Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yürütülecektir. 2016 yılında Bakanlığımız turunçgil üreticilerine vermek üzere 400 dekarlık alanda 1600 adet biyoteknik tuzak göndermiştir. Bunun sonucunda ilimizde 1600 adet biyoteknik tuzak dağıtılmıştır.Bu tuzaklardan 680 adeti Toprakkale ilçesine verilmiştir.Merkez ilçede 920 adet tuzak dağıtılmıştır. İl genelinde toplam 70 çiftçiye dağıtım yapılmıştır. Söz konusu tuzakların dört adedi bir dekar alan için kullanılmak üzere verilmiştir. 2017 yılında ise Bakanlığımız ulusal proje kapsamında turunçgil üreticilerine vermek üzere 600 da 2400 adet biyoteknik tuzak göndermiştir. Ayrıca 2017 yılında Müdürlüğümüzce Osmaniye Valiliğine sunulan projenin kabulü ile Osmaniye İl Özel İdaresi destekli 1368 adet Akdeniz meyve sineği biyoteknik mücadele tuzağı turunçgil üreticilerine verilmek üzere Müdürlüğümüze gönderilmiştir. "

12 Temmuz 2017 - Osmaniye 90 Okunma

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