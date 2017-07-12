Şehit Ailelerinden Vali Coşkun'a ziyaret

TÜRKİYE Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ve üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, tüm üyeleri adına, Vali Ömer Faruk Coşkun'a "ilimize hoş geldiniz" diyerek, görevinde başarılar diledi. Başkan Öksüz ziyaret anısına Vali Ömer Faruk Coşkun'a dernek flaması ve Türk Bayrağı hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Coşkun ise konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Vali Coşkun, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek, sohbet etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır dileyenVali Coşkun, "Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Aileleri bizlere emanettir. Onlara her daim gönlümüz ve kapımız açıktır. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz başımızın tacıdır."dedi.