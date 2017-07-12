Milli Birlik Kano Safari Etkinliği Düzenlenecek

OSMANİYE Korkut AtaGençlik, Spor ve Doğa Derneği öncülüğünde, Hasanbeyli Belediyesi'nin katkılarıyla, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günüprogramı kapsamında Kano Safari Etkinliği düzenlenecek. Dernek Başkanı Murtaza Çil, Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzası'nın da yer aldığı 8 kilometrelik güzergahta düzenlenen safari sonunda etkinliğe katılanların kano üzerinde Türk bayrağı açıp tüm terör gruplarına 'biz buradayız' mesajı vererek 15 Temmuz Şehitlerini anacaklarını belirtti. Başkan Çil, ayrıca katkı ve desteklerinden dolayı Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca'ya da teşekkür etti. 15 Temmuz demokrasi ve tümşehitleri rahmetveminnetleandığını ifade eden Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği (OKAB) ve Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ise doğal zenginlikleri tanıtılamamış Osmaniye'de, birçok doğa sporu yapılabilinir olduğunu göstermek adına, şehrin turizme açılmasında destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Koca, "Unutmayalım ki temiz doğa olmazsa temiz şehir de olmaz." dedi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)