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12 Temmuz 2017- Osmaniye

Şehit ailelerinden garnizona 'geçmiş olsun' ziyareti

Şehit ailelerinden garnizona 'geçmiş olsun' ziyareti

TÜRKİYE Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve üyeleri, 10 temmuz günü, terör örgütü mensuplarınca yapılan havanlı saldırı nedeniyle Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, alçakçayapılan hain terörsaldırısınışiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacak ve daha da güçlendirecektir. Allah bizleri, askerlerimizi, polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi, hain saldırı gerçekleştirmek isteyen teröristlerden, terörden ve her türlü düşmandan korusun." dedi. Albay Ahmet Serdar Gül ise ziyaretlerinden dolayı şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti. Amanos Dağları eteklerindeki terör örgütü mensuplarınca atılan havan mermilerinden 3'ü Şehit Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası içerisindeki eğitim alanına, diğer 2'si ise Gebeli Mahallesi'ndeki bir bahçe ile yola düşmüş, saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

12 Temmuz 2017 - Osmaniye 109 Okunma

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