OSMANİYE Merkez Cevdetiye Beldesi'ndeki konaklama tesisinde kalan, epilepsi hastası 9 yaşındaki M.A. ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını kaybetti. Suriye uyruklu çocuğun ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Suriyeli Türkmen ailelerin kaldığı Konaklama tesisi T-4 Mahallesi 5/3 Nolu konteynırda ikamet eden M.A. rahatsızlanınca ailesi tarafından ambulans çağrıldı. Küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlatırken, M.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
12 Temmuz 2017- Osmaniye
9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu
9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu
12 Temmuz 2017 - Osmaniye 556 Okunma
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