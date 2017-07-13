İşverenlerden istihdam sözü

OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yarımcısı Hacı Akkoyun, işbaşı eğitim programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki ayrı tekstil firmasından 10'ar kişilik istihdam sözü aldıklarını söyledi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında işveren ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İL-TEKS tekstil ve NİPAŞ tekstil firmalarına bilgilendirme amaçlı yapılan ziyaretlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, çalışma mevzuatı ile ilgili temel bilgiler, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, ilkyardım ve iş sağlığı ve güvenliği teknik konuları hakkında tehlikeli işyerleri için temel bilgiler içeren konular hakkında bilgiler verildi.İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, kurum faaliyetlerini anlatarak, iş kazalarının önlenmesi noktasında, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda ağır ve tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine bilgilendirme amaçlı ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Akkoyun, ayrıca işbaşı eğitim programı kapsamında firmalardan 10 kişilik istihdam sözünü almalarının kendilerini sevindirdiğini belirtti.İL-TEKS tekstil İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Ali Özsoy ve NİPAŞ tekstil Fabrika Müdürü Nurtekin Ufakşeker ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Oluşturulan heyette İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun ile birlikte, Araştırmacı Hamiyet Özkaya, İş ve Meslek Danışmanı İsmail Hakkı Cumhur yer aldı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE