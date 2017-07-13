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13 Temmuz 2017- Osmaniye

Suriyeli şahsın kullandığı araçtan kaçak sigara çıktı

Suriyeli şahsın kullandığı araçtan kaçak sigara çıktı

OSMANİYE'de Suriyeli şahsın kullandığı araçtan 15 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir duyum üzerine Sayhüyük Köyü yol ayrımında uygulama başlattı. Bu sırada şüphelenilen araç durdurularak yapılan aramada, 15 bin 810 paket değişik markalarda kaçaksigara ele geçirildi. Suçta kullanılan otomobil Yedi Emin Otoparkına teslim edilirken, Suriye uyruklu 26 yaşındaki U.E ve 34 yaşındaki Z.Z. gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğine sebk edilen her iki şahısta tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler. Ayrıca şüphelilerden Z.Z.' ye 27 Nolu ÖTV Genel tebliği kapsamında tanzim edilecek 221 bin 342 TL idari para cezasının tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumuna gönderildiği, olayda kullanılan araca ise 1272 TL para cezası, belirtilen diğer kural ve yasaklara uymamaktan 95 TL, özelliklerine ve cinslerine göre araçlarda bulundurulması gerekli gereçleri bulundurmamaktan 95 TL, yetkililerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 206 TL ve araçları tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadının dışında kullanmaktan ise 876 TL idare para cezası uygulandığı belirtildi.

13 Temmuz 2017 - Osmaniye 329 Okunma

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