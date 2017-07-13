Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

OSMANİYE Merkez Zorkun Yaylası yolunda, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde seyir tepe mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki M.F.U. nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen 58 yaşındaki M.A.'nın kullanmış olduğu motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan her iki sürücü çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. İbrahim EMÜL/DHA