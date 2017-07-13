OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurulmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan teklif uygun görüldü. Bunun sonucunda Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında OKÜ bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kurulmasına karar verildiği belirtildi. Üniversite bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, çağdaş bir spor eğitimi vererek, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireylerin yanı sıra akılcı ve bilimsel düşünen, etik değerleri geliştiren ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun ile, bölgeye ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Rektör Türk, yeni kurulan BESYO'ya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alınacağını sözlerine ekledi. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE ( ) 13.07.2017 (FOTOĞRAFLI)
13 Temmuz 2017- Osmaniye
Osmaniye'ye BESYO kuruldu
Osmaniye'ye BESYO kuruldu
13 Temmuz 2017 - Osmaniye 240 Okunma
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Yorumlar(1)
Ömer - Muhteşem ötesi abi cok mutlu oldum
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