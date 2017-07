Erzin'de doğalgaz Tesisinin temeli atıldı

Eski Adana yolu Kapalı spor salonu yakınında ilk temeli atılan doğalgaz temel atma törenine ilçe kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin belediye başkanı Ecz. Kasım Şimşek, Dogal gaz Osmaniye Erzin sorumlu müdürü Osman Kaynak, Erzin de görev yapan daire müdürleri STÖ başkanları ve kalabalık vatandaşlar iştirak ettiler.

Tören Ataya saygı duruşu istiklal marşı okunarak başlandı, ilk konuşmayı belediye başkanı Şimşek yaptı ve ilçede 2 dönem belediye başkanlığı yaptığı süre içinde Erzin’e yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verirken, son olarakta ilçeye en büyük hizmet olan Dogal gazın da getrilerek Halka hizmet sunmaktan çok gurur duyarım bu vesile ile Erzin imiin gelişmesinde faydası olacak olan dogal gazın hayırlı olmasını dilerim”dedi.

2 konuşmayı ise ilçe kaymakamı Demirci yaptı Erzin ilçesinin her yönü ile dogal güzellliğe sahip olduğunu ve bu ilçenin gelişmesinde en büyük payın Erzin belediye başkanı Şimşek ve sivil toplum örgütlerin olduğu nu ayrıca her konuda birleşerek Erzin ilçesine birçok kalıcı eser kazndırdığını, Ve her il dışına çıktığımda, Erzin i herkes merakla soruyor bu beni çok memnun ediyor ve burada seve seve görevimi yapyorum” dedi

Son konuşmayı Aksa dogala gaz Osmaniye sorumlu müdürü yaptı ve Erzin’e 20 milyon liraya mal olacak olan bu dogal gaz tesisinin kısa zamanda hizmete açılacağını ve bu konuda çok acele çalışmalara başlanacaktır “dedi.

Konuşmalar sonrasında Yavuz Selim Camiisi İmamı tarafından dualar okundu ve dogal gaz borusu için kazılan çukur yanında kaynak yapılmasını sırayla ilçe kaymakamı Demirci belediye başkanı Şimşek,Dogal gaz Osmaniye sorumlu müdürü Osman Kaynar Erzin AKP ilçe başkanı Mithat Bozdağ ve Etso başkanı Bekir soylu tarafından göstermelik kaynak yapıldı, tören bu kanyak yaplması sonrası tören sona erdi.