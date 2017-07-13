Başak Gazetesi
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13 Temmuz 2017- Osmaniye

Vali Ömer Faruk Coşkun'un 15 Temmuz mesajı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayınladı.Vali Ömer Faruk Coşkun mesajında şunları söyledi.

Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş, ülke tarihimizin en alçak darbe teşebbüslerinden biri olmuştur. Ancak bu teşebbüs Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği yaşlısı genciyle canını ortaya koyarak kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan bu haince saldırıya karşı dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir dirilişe imza atmıştır.

15 Temmuz 2016, bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, darbecilere halkın darbe yaptığı, bundan böyle hiçbir gücün, milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür.

Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak vatan yapılmıştır, vatan uğruna nice canlar feda edilmiş Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşında, son olarak 81 ilin meydanlarında bütün dünya buna şahit olmuştur. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır.

Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

13 Temmuz 2017 - Osmaniye 106 Okunma

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