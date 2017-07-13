Yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Şehit Kansu Küçükateş ve Şehit Halis Şişman Mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım, onarım ve yol açma gibi çalışmaların yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, şunları kaydetti;

“ Belediyemiz İlçemiz genelinde asfalt yol çalışmalarının yanında yol bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Şehit Kansu Küçükateş mahallesinde bir yandan doğalgaz hat çekim çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım onarım çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni yol açma çalışmaları devam ediyor. Şehit Halis Şişman Mahallesi Estargon Caddesinde ekiplerimiz yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca her iki mahallemizde de sıcak asfalt yol çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz önümüzdeki hafta Şehit Vedat Kocadallı Mahallesine girecek ve doğalgaz hat çekim çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda bakım onarım çalışmalarını sürdürecek” dedi.