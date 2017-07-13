Sezgin:15 Temmuz Şehitlerini Minnetle Anıyoruz

"Hepimizin bildiği gibi; Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde çok büyük bir tehlikeyi savuşturmuştur. Millet olarak tek yürek olduk, direndik ve bu hainlere müsaade etmedik. Ülkemize karşı yapılan bu darbeye Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar öncülüğünde Ziraat Odalarımız, üyelerimiz, çiftçi kardeşlerimiz karşı durmuş; demokrasinin ve milli iradenin yanında olmuştur.

Millet olarak; büyük bir kahramanlıkla bu ihanet girişimini engelledik ; ihanet ne kadar büyükse ; ihaneti önleyen kahramanlık da o kadar büyüktür.Bu ihaneti engelleyen şehitlerimizi;rahmet ve minnetle anıyoruz.Kahraman gazilerimize; şükranlarımı şahsım;kurumum ve çiftçi kardeşlerim adına sunarım. Sizleri, cesaretinizi, vatan sevginizi ve 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız.15 Temmuz da çiftçimizle birlikte nasıl ki; devletimizin yanında olduysak; bundan sonrada devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."