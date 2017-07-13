OTSO 15 Temmuz'u Unutmayacağız, Unutturmayacağız

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan;

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK),

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN),

HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ),

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB),

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN),

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 ildeaynı anda yapıyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz.

İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız.

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.

O gece Fetullahçıterör örgütü,“devleti”ele geçirmeye,milleti tahakküm altına almaya kalkıştı.

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosasürüklemek, kardeş kavgası başlatmak veTürkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu.

Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık.

Haince planlanmış darbe girişiminisavuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavınıbüyük başarıyla vermiştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.

Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir.“Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.

Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu.

2301 vatandaşımız gazi oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir.

Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhudemokrasinin sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir.

Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,

En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum büyük birtravma yaşadı.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.

Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığıreformlarla hızla toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık.

İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam sağladık.

İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık.

Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.

Ama biz dimdik ayaktayız.

Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.

Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık.

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız.

Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.