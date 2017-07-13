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13 Temmuz 2017- Osmaniye

Karaca:Yazılı Basın Bitmez

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca , OGC Eğitim Semineri'nde, gazetecilikte gelinen noktayı anlattı, yazılı basının bir şekilde sorunları aşarak varlığını devam ettireceğine vurgu yaptı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle organize ettiği, "Kent Muhabirliği ve Haber Yazma Teknikleri" konulu Eğitim Semineri'nde, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, mesleki bilgi ve deneyimlerini gazetecilerle paylaştı.

Bölgede görev yapan basın mensuplarının katılarak yoğun ilgi gösterdikleri eğitim seminerinde, dünden bugüne gazetecilik üzerinde durulurken, mesleki değişim ve gelişimin geldiği nokta üzerinde de detaylı değerlendirme yapıldı.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, mesleki değişime ayak uydurmanın şart olduğuna vurgu yaparken, herşeye rağmen yazılı basınının bir şekilde biçim değiştirerek varlığını ve ağırlığını devam ettireceğine değindi.

ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan da haber yazmanın incelikleri, bilgi ve belge toplamanın haberin oluşmasındaki değeri, güvenilirliği etkileyen faktörler, özel haberin artan önemi ve haber kaynaklarına ulaşım yöntemleri konularını aktarırken, günümüzde gazeteciliğin ahlak sorunu yaşadığını, bunun da gazeteciliğin giderek daha fazla bir güven erozyonu yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Erdoğan da, yazılı basının özellikle teknolojik gelişmelerden hem olumlu hem de olumsuz çok etkilendiğini ancak yaşanan zorlukları, kendisini bu gelişmeler karşısında yeniden konumlandırarak mutlaka aşacacağını vurguladı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerinde Karaca ve Erdoğan, anlatımlarını ayrıntılı bir görsel sunumla da desteklerlerken, seminer sonunda katılımcılara sertifikalarını da takdim ettiler. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise gazetecilik mesleğine ve meslektaşlarına yönelik bu türden projelerinin devam edeceğini belirtirken, kısa adı DOĞAKA olan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na destekleri nedeniyle, meslektaşlarına da katılımları sebebiyle teşekkür etti.

13 Temmuz 2017 - Osmaniye 67 Okunma

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