'Demokrasi Şehitleri' için Helva dağıtıldı

Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği (OYSAD) ile Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde, Cuma Namazı sonrasında Zafer Cami’nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için vatandaşlara helva dağıtıldı. Helva dağıtımında Osmaniye Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Adem Küpeli ile Osmaniye Gıda Tarımve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam da hazır bulundu.

OYSAD Yönetim Kurul Başkanı Adem Küpeli, “Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız için bir minnet borcu olarak bu etkinliği düzenledik. Onlar bu vatan için, demokrasi için canlarını verdiler. Biz de hiç olmazsa onlara olan borcumuzu bu şekilde ödeyelim istedik. OYSAD olarak tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet olsun. Bu millet her zaman onları şükranla yad edecektir” dedi.

Helva dağıtımına bizzat katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam ise “Öncelikle bu etkinliği düzenlemede katkı sağlayan OYSAD yönetimine teşekkür ediyorum. Bundan tam 1 yıl önce FETÖ’cü hainlere karşı dimdik duran ve bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Onlar, Yüce Türk Milleti’nin bağımsızlık ve demokrasi için tereddüt etmeden canlarını verebileceklerini tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de onlara karşı minnet ve şükran duygularımızı bu şekilde de olsa göstermek istedik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor ve bundan sonraki yaşantılarında Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Cuma namazı sonrasında dağıtılan 3 bin kişilik helvaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti ve şehitlerimiz için duada bulundu.