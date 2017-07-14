Başkan Kara'nın 15 Temmuz mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara mesajında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz 2016 tarihi Yüce Türk Milleti’nin dosta-düşmana verdiği net bir cevaptır. Bütün Dünya, Türk Milleti’nin bağımsızlığına, laik ve demokratik düzene ve kendi seçimi ile göreve getirdiği temsilcilerine, canı pahasına nasıl sahip çıktığına, çıkacağına bir kez daha şahit olmuştur.

15 Temmuz 2016 bize çok önemli bir şeyi daha hatırlatmıştır. Birliği! Binlerce yılık Türk Tarihi, benzer ihanetlerle doludur. Türk Milleti ancak 15 Temmuz’da olduğu gibi birlik içinde olduğunda bu musibetleri atlatabilmiş, zafere erişmiştir.

Şunu da unutmamalıyız ki; o gün, kalkışma başlar başlamaz bir hareketlilik olduğunu anlayan ve Genel Merkez’den Başbakan’ı Cumhurbaşkanı’nı arayarak, arkalarında olduğunu açıkça beyan edip, direnişi başlatan Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Bey başta olmak üzere; her partiden, her inançtan insanımız kendini bilmez şer odaklarının bu hıyanetine korkusuzca karşı koydu. Tarih bunu da yazacaktır.

Bu vesile ile başta şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve Yüce Türk Milleti’ne teşekkür ediyorum. Bir kez daha böyle bir ihanetle karşılaşmamız için Cenab-ı Allah’tan birliğimizin ve dirliğimizin ebediyetini niyaz ederim!

Ne Mutlu Türküm Diyene!