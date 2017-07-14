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14 Temmuz 2017- Osmaniye

Erzin’de 15 Temmuz Voleybol Turnuvası Şampiyonu Erzin Milli Eğitim Takımı Oldu

Final Maçında Gençlerbirliği Takımını 2-0 Yenen Mem Kupayı Aldı

Fetö terör örgütünün geçen yıl 15 Temmuzda başarısız darbe kalkışmasının 1.yıl dönümünde ülke genelinde etkinlikler yapılırken, Hatay’ın Erzin ilçesinde de kaymakamlık tarafından organize edilen 15 temmuz şehitleri anısına voleybol turnuvası düzenlendi.

Erzin Kaymakamlığının düzenlediği 18 takımın katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Voleybol Turnuvası dün final maçı ile tamamlandı. Şampiyonluğu ERZİN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde ederken,2.liği Genclerbirliği,3.lüğü ise Osmanlı elde etti

.Çevre ilçelerden katılan 18 voleybol takımları ile başlayan 5 Temmuz da Erzin kapalı spor salonunda eleme uslü ile yapılan voleybol maçlarında, finale kalan 2 güçlü takım Erzin milli eğitim müdürlğü voleybol takımı ile Gençlerbirliği takımı oynadığı maçta rakibini 2-0 yenerek turnuvanın şiampiyonu oldu ve turnuva kupasını aldı .

Erzin ilçe gençlik ve spor müdürlüğü Kapalı spor salonunda oynanan final maçını ilçe kaymakamı Ahmet Demirci, ilçe mill eğitim müüdrü Erdogan Asarkaya, milli eğitim şube müdürü Erhan Kenanoğlu kalabalık voleybol sporunu seven vatandaşlar izlediler.

Haber:Adil COŞKUNER –Erzin

14 Temmuz 2017 - Osmaniye 59 Okunma

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