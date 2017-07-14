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14 Temmuz 2017- Osmaniye

Cevdetiye'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Cevdetiye Merkez Camiinde 'Şehit ve Gazileri Anma' programı düzenlendi.

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bir yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanca verdiği mücadelenin yıldönümü nedeniyle Cevdetiye Merkez Camiinde 'Şehit ve Gazileri Anma' programı düzenlendi. Kur'an - Kerim okuması ve dualar edilmesinin ardından Osmaniyeli Ezgi ve İlahi sanatçısı Hanifi Gökhan ve Ozan Maranlı birlikte ilahi ve kasideler seslendirdi. Kılınan Cuma namazı sonrasında ise Cevdetiye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlatılan 700 kişilik üzüm hoşafı, Farukiye Vakfı üyeleri tarafından cemaate ikram edildi. Camide düzenlenen programa, Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen, KYK Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin, Ak Parti Cevdetiye Belde Başkanı İsmail Keleş, Farukiye Vakfı Osmaniye Temsilcisi Osman Keleş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14 Temmuz 2017 - Osmaniye 64 Okunma

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