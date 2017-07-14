Vali Coşkun, 15 Temmuz Gazilerini ziyaret etti

Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Vali Coşkun, ilk olarak Gazimiz Gürkan Güven’i ziyaret ederek bir süre sohbet etti. 15 Temmuz gecesi İstanbul Esenler’de Havaalanı güzergâhında havaalanına yönelen tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralandığını ifade eden Gazi Gürkan Güven, Vali Coşkun’a ziyareti için teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerinin devamında Vali Coşkun, Gazimiz Mehmet Hanifi Temurtaş’ı ziyaret etti. Olay gecesini anlatan Mehmet Hanifi Temurtaş, TBMM binasında görevli iken, 15 Temmuz gecesi darbecilerin uçaktan attıkları bombanın yakınlarına düşmesi sonucu kulaklarında işitme kaybı yaşadığını ve çeşitli yerlerinden yaralandığını söyledi. Temurtaş, Vali Coşkun’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Vali Coşkun, son ziyaretini Gazi Adnan Yılmaz’ın Toprakkale ilçesindeki evine gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Coşkun’a Toprakkale Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Muammer Balcı eşlik etti. Gazi Adnan Yılmaz, Vali Coşkun’a ziyareti için teşekkür ederek 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Olayın gerçekleştiği gece Ankara Sıhhiye Meydanında tankların üzerine çıkarak darbecilere müdahale ederken dengesini kaybettiğini ve yere düştüğünü ifade eden Gazi Adnan Yılmaz daha sonra yoldan geçen bir aracın ayağının üzerinde geçmesi nedeniyle yaralandığını söyledi. Şehit ve gazilere minnettar olduğumuzu belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, "Gazilerimiz, hain darbe girişimi sırasında devletimize, milletimize, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak için Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara çıkmış ve büyük bir kahramanlık göstermişlerdir. Şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretlerinin sonunda “Sizler vatanımız, Kur’an-ı Kerim ve Bayrağımız için canlarınızı ortaya koydunuz. Sizlere minnettarız” diyerek gazilerimize Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.