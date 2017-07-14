Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
14 Temmuz 2017- Osmaniye

Gazeteciler Cemiyeti'ne yeni üye katılımı

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ne (OGC) yeni üye katılımları oldu.

Mesleğe yeni başlayanların katılımının yanı sıra mesleğini sürdüren bazı basın mensupları da düzenlenen törenle OGC'ye katıldılar. OGC Başkanı İsrafil Avcı'nın döneminde katılımlar artarken, 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Çolpan da cemiyetini feshederek, OGC'ye katılmıştı. Yine aynı dönemde mesleğe yeni başlayan birçok basın mensubu OGC'ye üye kaydı yaptırırken, mesleğini sürdüren 7 basın mensubu da OGC'ye gelerek üye oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan’ın da hazır bulunduğu katılım töreninde Radyo Gönül'den Muhammed Kırlar, Erkan Dinç, Eren Keser, Furkan Kurt, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Basın Bürosundan Vahit Siyah, Sağlık Müdürlüğü Basın'dan Osman Hayri Turunç, Milli Eğitim Basın'dan Merdan Kahya'nın rozetlerini Yılmaz Karaca ve İbrahim Erdoğan taktı. Katılımlarından dolayı basın mensuplarını kutlayan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Biz TGF olarak her zaman tek çatı altında toplanıp, güçlü olmaktan yana olduğumuzu söylüyoruz. Böyle bir dönemde bunun daha elzem olduğunu söyleyebilirim. Bazıları bizim güçlenmemizi istemezler, çünkü işlerine gelmez. Onun için ben buradan bir kez daha ‘Tek çatı altında toplanın’ çağrısı yapıyorum. Ayrıca bu görevi başarılı bir şekilde sürdüren OGC Başkanımız İsrafil Avcı bey ve yönetimini de kutluyorum." diye konuştu. Katılımcı yeni üyeleri tek tek kutlayan OGC Başkanı İsrafil Avcı da cemiyetin her geçen gün gücüne güç kattığını ve bunun da sorumluluğu ve bilincinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

14 Temmuz 2017 - Osmaniye 65 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı mask

TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur mask

TGF: Darbeler İnsanlık Suçudur
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590
Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi mask

Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı mask

Şehit Polis Hayrettin Mennan son yolcuğuna uğrulandı

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu mask

9 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi mask

Osmaniye 250. şehidini de Hatay'da verdi

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu mask

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yeme...

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar mask

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde mask

Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı mask

Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit mask

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı mask

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 590

YÜKLENİYOR