Gazeteciler Cemiyeti'ne yeni üye katılımı

Mesleğe yeni başlayanların katılımının yanı sıra mesleğini sürdüren bazı basın mensupları da düzenlenen törenle OGC'ye katıldılar. OGC Başkanı İsrafil Avcı'nın döneminde katılımlar artarken, 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Çolpan da cemiyetini feshederek, OGC'ye katılmıştı. Yine aynı dönemde mesleğe yeni başlayan birçok basın mensubu OGC'ye üye kaydı yaptırırken, mesleğini sürdüren 7 basın mensubu da OGC'ye gelerek üye oldu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan’ın da hazır bulunduğu katılım töreninde Radyo Gönül'den Muhammed Kırlar, Erkan Dinç, Eren Keser, Furkan Kurt, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Basın Bürosundan Vahit Siyah, Sağlık Müdürlüğü Basın'dan Osman Hayri Turunç, Milli Eğitim Basın'dan Merdan Kahya'nın rozetlerini Yılmaz Karaca ve İbrahim Erdoğan taktı. Katılımlarından dolayı basın mensuplarını kutlayan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Biz TGF olarak her zaman tek çatı altında toplanıp, güçlü olmaktan yana olduğumuzu söylüyoruz. Böyle bir dönemde bunun daha elzem olduğunu söyleyebilirim. Bazıları bizim güçlenmemizi istemezler, çünkü işlerine gelmez. Onun için ben buradan bir kez daha ‘Tek çatı altında toplanın’ çağrısı yapıyorum. Ayrıca bu görevi başarılı bir şekilde sürdüren OGC Başkanımız İsrafil Avcı bey ve yönetimini de kutluyorum." diye konuştu. Katılımcı yeni üyeleri tek tek kutlayan OGC Başkanı İsrafil Avcı da cemiyetin her geçen gün gücüne güç kattığını ve bunun da sorumluluğu ve bilincinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE