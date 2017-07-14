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14 Temmuz 2017- Osmaniye

Kent Muhabirliği Kursiyerleri sertifikalarını aldı

DOĞAKA) tarafından kabul edilen Kent Muhabirliği Eğitim Projesi kapsamında eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından kabul edilen Kent Muhabirliği Eğitim Projesi kapsamında eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Cemiyetin toplantı salonunda gerçekleşen eğitimler Anadolu Ajansı'ndan emekli Gazeteci Ramazan Şanıvar'ın Köşe Yazarlığı konusunda verdiği eğitim ile başladı. İkinci gününde ise Adana'dan VİP Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Azar tarafından Grafik ve Mizanpaj konularında, 3 ve 4'üncü günlerinde de Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Genel Başkanı İbrahim Erdoğan'ın katılımı ile devam etti. ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, sinevizyon eşliğinde yaptığı sunumunda; "Bir Bakışta Türk Medyası, Türk Basını Tarihçesi, Gazetecilik ve Yeni Medya Düzeni, Türk Basın Dünyasında Neler Yaşanıyor, Anadolu Basınında Neler Oluyor, Spor Gazeteciliği Nereye Koşuyor, Ülkemizde Medya ve Demokrasi Kültürü konu başlıklarında bilgiler verdi. Erdoğan, "Haberi yazma yani haberi oluşturma süreci, en az haberi araştırma süreci kadar zordur. Elde edilen veriler neye göre haberleştirilecektir? Hangi bilgilere haberde yer verilecek, hangilerine verilmeyecektir? Haberde yer alan bilgiler hangi sıraya göre yazılacaktır? Bütün bunlar haberi yazan muhabirin cevaplandırması gereken çok önemli sorulardır." dedi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise yerel basının içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, muhabirler, editör ve sayfa sekreterlerinin yaşam koşulları, resmi ilan alan gazetelerin dünü ile bugünü üzerine sorunları dile getirdi. Türkiye’de günlük gazete sayılarının geçmiş yıllara göre azaldığına da değinen Karaca, "Özellikle Anadolu basını çok sıkıntı yaşıyor. Resmi ilanlardan alınan paralar yetmediği gibi, aylık olarak zararına çıkan gazeteler var. Aylardır Resmi ilandaki yeni fiyat belirlenmedi. Anadolu basını tüm bu zorluklara rağmen ayakta kalmaya direniyor. Yazılı basın tüm bu zorluklara rağmen azalacaktır ama bitmeyecektir. Doğru ve tarafsız habercilik yapan medya, halktan yana tavrını koruduğu sürece saygınlığını sürdürecektir." diye konuştu. OGC Başkanı İsrafil Avcı da eğitimlerin verilmesinde emeği geçenlere ve projenin hazırlanmasında katkıları olan DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, DOĞAKA Osmaniye Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, TGF Sekreteri Ahmet Kanbur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Eğitimlere katılanları da tebrik eden Başkan Avcı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Katılımcı kursiyerlere Sertifikalarını Yılmaz Karaca ve İbrahim Erdoğan verdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

14 Temmuz 2017 - Osmaniye 62 Okunma

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