Vali Coşkun'dan yaralı uzman çavuşa ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında teröristlerin araziye tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Metin Aygün'ü evinde ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun da bulundu. Vali Ömer Faruk Coşkun, Jandarma Uzman Çavuş Metin Aygün ve ailesi ile bir süre sohbet etti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrasında birkaç haftalığına memleketi Osmaniye’ye geldiğini ifade eden Aygün, bundan sonraki tedavisinin Ankara’da devam edeceğini söyledi. Jandarma Uzman Çavuş Metin Aygün, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'na ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Yaralı askere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Coşkun, “Allah şifa versin. Bundan sonraki tedavi süreciniz inşallah başarılı bir şekilde devam eder. Bir sıkıntınız olursa biz buradayız, size her daim kapımız açık. Şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin her daim başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu. Yaralı askerimizin ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Coşkun, sözlerinin sonunda, Jandarma Uzman Çavuş Aygün’e Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.