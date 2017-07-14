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14 Temmuz 2017- Osmaniye

Kur'an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini andı

Osmaniye'de, Yaz Kur'an kursu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle 15 Temmuz şehitlerini andı.

Merkez Zafer Camii Kur'an Kursu'ndaki 'Şehitlerimizi Anma Özel Programı' Selâ ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Daha sonra ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izlendi. Şiir ve ilahiler okunmasının ardından katılımcılar duygu ve düşüncelerini aktardı. Program dua okunması ve yapılan ikramlarla sona erdi. Etkinliğe katılan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, kutsal bir mabedin içerisinde 14 temmuz sabahında son derece anlamlı bir programını yad etmenin bahtiyarlığını, mutluluğunu hep beraber yaşadığını hissettiğini kaydetti. Müftü Tahiroğlu, katılımcılara teşekkür edere, "Bu programın bir geçmişi yok. İlk defa yapılıyor. Bu ülkeye geçmişte içerden ve dışarıdan sayısız ihanetler, saldırılar, darbeler, savaşlar olagelmiştir. En sonuncusunu bir yıl önce 15 Temmuz'da yaşadık. İşte o hain saldırıyı bu millet imanıyla gücüyle kuvvetiyle, cesareti birlik ve beraberliği ile püskürterek onları susturmuştur. Bu zaferdir ve inşallah bunu bu şekilde hep böyle kutlayacağız." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

14 Temmuz 2017 - Osmaniye 79 Okunma

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