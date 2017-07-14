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14 Temmuz 2017- Politika

Şehit Polis Bozdoğan için mevlit

Şehit düşen Polis Memuru Bayram Bozdoğan için mevlit okutuldu.

Hatayın Antakya ilçesi eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine bölücü terör örgütü mensupları tarafından ateş açılması sonucu şehit düşen Polis Memuru Bayram Bozdoğan için mevlit okutuldu. Şehidin Yeni Mahalledeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu Şehitler için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları şehit ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

14 Temmuz 2017 - Politika 109 Okunma

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