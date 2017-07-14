Düziçi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi düzenlenen etkinliklere devam ediliyor. Bu kapsamda Düziçi Kaymakamlığı ile Düziçi ve Haruniye Orman İşletme Şefliklerinin iş birliği ile Elbeyli Köyünde '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan törende konuşan Kaymakam Mustafa Koç, "15 Temmuz şehitleri anısına fidan diktiklerini belirterek, "Bu fidanlar büyüdükçe şehitlerimizi hatırlatacak. Şehitlerimizin hatıraları bu güzel alanda canlı olacak. 15 Temmuz milletimiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Türk milleti işgalcilere karşı darbeci hainlere karşı kararlı duruşunu göstermek suretiyle bir kez daha asla teslim olmayacağını, milli iradeyi teslim etmeyeceğini, boyun eğmeyeceğini, namusuna, değerlerini sahip çıkacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu anlamda milletimize ne kadar şükran duysak azdır." şeklinde konuştu. Yapılan konuşmadan sonra hain darbe girişimi sırasında Şehit olan 249 kişi için 249 fidan dikimi yapıldı. Törene Kaymakam Koç'un yanı sıra Belediye Başkan Vekili İbrahim Gümüş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Hakan Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Halis Yünkül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, Siyasi Parti Temsilcileri, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar, Şehit Aileleri ve Gaziler ile Vatandaşlar katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)