Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S. K, A .Ş. ve L.G. tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.