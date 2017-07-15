Polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S. K, A .Ş. ve L.G. tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15 Temmuz 2017- Osmaniye
Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a silahlı saldırı olayı aydınlatıldı. Olaya karıştığı ileri sürülen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
15 Temmuz 2017 - Osmaniye 1171 Okunma
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