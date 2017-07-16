Osmaniye'de binlerce kişi 'Demokrasi' nöbetinde

5 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Meydana akın eden binlerce vatandaş, sabaha kadar 'Demokrasi nöbeti' tutacak.Saat 20.00'da Musa Şahin Bulvarı Eski Valilik önünde toplanan ve Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanıve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet SerdarGül ile diğer protokol üyelerinin de eşlik ettiği kalabalık, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde, Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', Ya Allah bismillah Allahu Ekber' diye bağırdı. Türk bayraklarıyla donatılan alana gelen binlerce kişi, polis kontrol noktalarından üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Anma programına, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin babası Hamza, annesi Nuriye ve eşi Halime Karacatilki'de katıldı.İstiklal Marşı ve İmam Hatip Mahmut Durmuş'un okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda meydanı dolduran binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte Mehter Takımı'naeşlik ettiler. Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 TemmuzDemokrasi Şehitleri anısına hazırlanan belgesel, kurulan dev ekrandan izlendi. İrmik helvası ve su ikram edilen vatandaşlar, sabaha kadar Demokrasi Nöbeti tutacak.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE