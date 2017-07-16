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Dün 01:14 TSİ- Osmaniye

Kano safari yaparak 15 Temmuz Şehitlerini Andılar

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği öncülüğünde, Hasanbeyli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kano safari etkinliğinde 15 Temmuz Şehitleri anıldı.

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Milli Birlik Kano Safari Etkinliği Cevdetiye Beldesi'nden başlayıp Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy Köyü piknik alanına kadar olan 15 kilometrelik güzergahta gerçekleştirildi. Türk Bayrağı baskılı tişörtler giyen katılımcılar, kanolarla ilerlerken sık sık "Tek Millet, Tek Bayrak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdılar. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunulduğunu belirten Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Çil,darbe girişiminin halkın kahramanlığı sayesinde bertaraf edildiğini kaydetti. Başkan Çil, "Bizler de dernek olarak gençlerimizin bu hainliği ve halkımızın bu kalkışma karşısında gösterdiği kahramanlığı unutturmamak adına ve şehitlerimiz anısına kano safari etkinliği düzenledik. Ceyhan ırmağı üzerinde yaptığımız bu etkinliğimiz 15 kilometrelik alanda yapılacak. Katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.Etkinliğe katılan Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ise anlamlı günde şehitler anısına düzenlenen kano safari etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin tarihi boyunca birçok hain görmesine rağmen hepsini tarihin sayfalarına gömdüğünü hatırlatan Koca, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl yasadığımız bu hain kalkışma girişimi bizlerde derin travmalar ve büyük acılar yaşattı. Onlarca vatan evladının şehit düştüğü 15 Temmuz gecesini asla unutmayacağız ve bizden sonraki nesillere de anlatarak unutturmayacağız. Yüce Türk Milleti 15 Temmuz’da bu hainleri yok etmişse, bu toprakları vermemek uğruna dimdik durmuşsa, canlarını feda etmişlerse, bu günde bunların saygısını, sevgisini kazanmak ve rahmetle anmak için düzenlenen bu etkinliğe katılmak beni gururlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti için Türk milleti için birlik ve beraberliğimizi göstermek adına kano ile bir safari yapacağız. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." Konuşmalardan sonra grup, kanolarla Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy Köyü'ndeki piknik alanına kadar kano safari yapıp, buradaki köprüde asılı Türk Bayrağı altında fotoğraf çektirdiler.

Dün 01:14 TSİ - Osmaniye 87 Okunma

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