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Dün 01:16 TSİ- Osmaniye

Şehit Aileleri Ve Gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu

"15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Osmaniye Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi. Gala Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, diğer protokol üyeleri ile 15 Temmuz şehidi Şehit Polis Memuru Mehmet Karacatilki’nin annesi Nuriye Karacatilki ve babası Hamza Karacatilki, terör şehitleri aileleri, 15 Temmuz Gazileri Adnan Yılmaz, Gürkan Güven ve Mehmet Hanifi Temurtaş, terör gazileri ve aileleri katıldı.Program Osmaniye Fetih Camii İmamı Mahmut Durmuş tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra “Gençlerden Ecdada Mektup-15 Temmuz Şehitlerine” Yarışmasında ikincilik ödülü alan Osman Türk, yazdığı mektubu okudu.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, 15 Temmuz gecesi kahraman milletimizin büyük bir destan yazdığını ifade ederek, "Şehitlerimizin kahramanlıkları ve fedakârlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Bizler şehitlerimizin aileleri için ne yaparsak yapalım az gelir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize şifalar diliyorum." diye konuştu.Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, "Tarihimiz vatanı, bayrağı, milleti ve bütün mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan, canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin imanla yoğrulmuş cesaretleri neticesinde kazanılmış nice zaferlerle doludur. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bu üstün fedakârlıkları sayesinde, üzerinde yaşadığımız topraklar vatan hüviyetini kazanmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de bazı iç ve dış mihrakların hain planlarla, türlü entrika ve oyunlarla, ülkemize ve milli bütünlüğümüze yönelik saldırıları devam etmektedir. Bunun son örneğinin bir ihanet kalkışması şeklinde sergilendiği 15 Temmuz 2016 tarihi, milletimizin iradesine, demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkmak için göğsünü siper edip, şanlı tarihine emsalsiz bir destan daha eklendiği bir tarihtir. Bu darbe girişiminin boşa çıkarılmasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle bir daha evine dönmemek üzere evinden çıkarken abdestini alıp çocukları ile helalleşen iman dolu göğsü ile gövdesini siper edip, yurduna alçaklar uğramasın diye şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize ve terörle mücadele ederken canlarını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.Programın sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerinin bulunduğu tüm masaları tek tek dolaşarak, tüm şehitlere Allahtan rahmet ailelerine ise sabır ve baş sağlığı dileklerini iletti. Program, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitler için okunan dua ile son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 01:16 TSİ - Osmaniye 87 Okunma

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