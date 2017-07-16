Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı

Osmaniye'de, 15 Temmuz şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu."15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Karaçay Çevre Yolu mevkiinde kurulan ormana 249 şehit anısına 249 fidan dikildi. Düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehidimiz Şehit Polis Memuru Mehmet Karacatilki’nin annesi Nuriye Karacatilki, babası Hamza Karacatilki ve terör şehitlerimizin yakınları, 15 Temmuz Gazileri Gürkan Güven ve Mehmet Hanifi Temurtaş katıldı.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nın ilk fidanını Vali Ömer Faruk Coşkun dikti. Fidana can suyunu veren Vali Coşkun, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı ve sabır diledi.Programın devamında 15 Temmuz şehidi Şehit Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye Karacatilki, babası Hamza Karacatilki, protokol mensupları ve diğer katılımcılar da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı”nın fidanlarını toprakla buluşturdular.