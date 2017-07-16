Tuğgeneral Olgay'dan Vali Coşkun'a ziyaret

Tuğgeneral Olgay'ın ziyaretinde OsmaniyeGarnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül de bulundu. Tuğgeneral Olgay,makam ziyareti öncesinde Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Vali Coşkun'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, görevinde başarılar diledi. Vali Coşkun,nazik ziyareti için Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay’a teşekkür etti.