Tuğgeneral Olgay'ın ziyaretinde OsmaniyeGarnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül de bulundu. Tuğgeneral Olgay,makam ziyareti öncesinde Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Vali Coşkun'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, görevinde başarılar diledi. Vali Coşkun,nazik ziyareti için Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay’a teşekkür etti.
Dün 01:21 TSİ- Osmaniye
Tuğgeneral Olgay'dan Vali Coşkun'a ziyaret
İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
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Dün 01:21 TSİ - Osmaniye 55 Okunma
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