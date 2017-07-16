Avrasya Radyo Televizyon ve Gazeteciler Birliğinin katkılarıyla Adana Büyük Sürmeli Oteli Akdeniz Salonunda açılan TGF 15 TEMMMUZ BASIN SERGİSİ bir yıl önce ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminin yarattığı hazin tabloyu bir kez daha tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan 53. TGF BAŞKANLAR KONSEYİ toplantısı kapsamında açılan sergi Anadolu basınının darbeye karşı aldığı cesur tavrı göstermesi açısından da büyük önem taşıdı. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca açılışta yaptığı konuşmada Yerel basınımız hain darbe girişimi karşısında verdiği tarihi sınavla yüz akımız olmuştur. Gerek milli ve manevi değerler konusunda gerekse demokrasi ve özgürlükler konusunda her zaman hassasiyet gösteren Anadolu basını bundan böyle de vatanperver saflarda yer almaya devam edecektir. Bir kez daha şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diliyorum. Allah güzel ülkemizi böylesine hain ihanetlerden korusun dedi.
Dün 01:22 TSİ- Osmaniye
TGF Adana'da 15 Temmuz Basın Sergisi Açıldı
Anadolu Basınında 15 Temmuz Hain Kalkışmasının haberlerinin yer aldığı Türkiye Gazeteciler Federasyonu Sergisindeki gazeteler büyük ilgi gördü.
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Dün 01:22 TSİ - Osmaniye 51 Okunma
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