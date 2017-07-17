Osmaniye'deki demokrasi nöbetlerine ilgili büyüktü

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde Demokrasi Nöbeti, Osmaniye'de ikinci günde de devam etti. Vatandaşların doldurduğu Cumhuriyet Meydanındaki nöbete Vali Ömer Faruk Coşkun,Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın devamında İmam-ı Gazali Camii İmamı Tuncay Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Programın devamında darbe girişimi gecesi ülkemizde yaşananların ve Osmaniye'deki Demokrasi Nöbetleri görüntülerinin yer aldığı 15 Temmuz belgeseli gösterildi. Daha sonra Meşale Semazen Gösteri Grubu gösterilerini sundu ve İlahi Sanatçısı Muharrem Şanal ilahiler okudu.

Programda sivil toplum kuruluşları temsilcileri de söz aldılar. İlk olarak Hayrat Vakfı Osmaniye Temsilcisi Ramazan Türker hain darbe girişimi hakkındaki görüşlerini paylaştı. İlahi Sanatçısı Yusuf Karaburç'un seslendirdiği ilahilerin ardından TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz ve İHH Osmaniye Temsilcisi Nadir Sarıca da söz alarak, görüşlerini ifade ettiler. Programda vatandaşların görüşlerine de yer verildi. Söz almak isteyen vatandaşlar sahneye gelerek düşüncelerini ifade ettiler. Vatandaşlardan bazıları okudukları şiirlerle geceye renk kattı.

Mustafa Zahit Yılmaz'ın okuduğu ilahilerle devam eden programda Meşale Semazen Gösteri Grubu, vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine, gösterilerini tekrar sundu. Demokrasi Nöbeti Cahit Zarifoğlu İmam Hatip öğrencisi Alperen Yılmaz tarafından Asr Suresinin okunması ve ardından Selahaddin Eyyubi Camii İmamı Murat Yılmaz yapılan dua ile sona erdi.

Demokrasi Nöbeti boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.